Avrillé Perturbation sur la ligne de tram dès lundi prochain

En raison de travaux au carrefour de la Ternière à Avrillé, de 22 heures à la fin de service (1 h 30), la ligne A du tramway effectuera son terminus à la station Acacias, du lundi 20 février au jeudi 23 février (4 nuits) et dans la nuit du 27 au 28 février.

Un bus effectuera la navette entre les stations Acacias et le terminus d’Ardenne.

Les stations non desservies par le tram sont : « Saint-Gilles », « Bascule » et « Avrillé Ardenne ».