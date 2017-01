Avrillé Patron d'entreprise, il publie l'autobiographie de sa jeunesse

0

Sous le pseudonyme de Régis de Soulaines, le patron d'une entreprise avrillaise prend la plume d'une belle manière. En 300 pages, il raconte une jeunesse bercée au son des sixties mais aussi à la maltraitance, aux rythmes des balades avec les copains, à la vie de la cité de Verneau, au Patro et aux premiers émois amoureux... L'écriture est sensible et le road-movie évoque de nombreux souvenirs façon madeleines de Proust, du Vélo-Solex à la Simca Elysée, de la bassine en zinc à la télé en noir et blanc.

