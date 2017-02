Avrillé Ouverture de la supérette du Bois-du-Roy

0

Elle pourrait s'appeler désirée... La supérette du Bois-du-Roy ouvre ce vendredi 17 février à 8 heures. Philippe Merlin et Chantal François (le frère et la soeur) sont prêts à accueillir la clientèle sept jours sur sept, sous l'enseigne Spar. Rappelons que, dans le cadre du renouvellement urbain du quartier, il n'y avait plus de surface commerciale alimentaire depuis plus de deux ans et demi, à la suite de la fermeture très "spéciale" de Diagonal.

