Avrillé Marc Laffineur remercie son épouse lors de la cérémonie des voeux

Le député-maire d'Avrillé, Marc Laffineur, débarassé du choix à faire entre l'Assemblée nationale et le fauteuil de maire, a présenté ses voeux aux forces vives ce week-end. S'il reste toujours une part très politique dans ses propos, ce moment fut plus sensible qu'à l'habitude. Devant plusieurs centaines d'invités, il a salué l'abnégation de son épouse Marie-Christine, avant de faire aussi un clin d'oeil à tous les "jeunes" qu'il a lancé à ses côtés, attachés parlementaires et jeunes politiques.

A lire dans notre édition angevine de ce lundi 16 janvier.