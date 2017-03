Avrillé Marc Laffineur en bistrotier après l'Assemblée

0

Licence IV, toilettes publiques, maisons closes... Les sujets ne manquent pas au conseil municipal d'Avrillé. Et Marc Laffineur d'invoquer tous les saints pour qu'un café s'implante dans le nouveau centre commercial du quartier du Bois-du-Roy. Et d'entendre les élus chuchotter. Et si le futur ex-député troquait ses heures de présence au Palais Bourbon pour une activité derrière le comptoir dudit bar !

