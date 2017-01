Avrillé Marc Laffineur devrait confirmer qu'il garde la mairie

0

Marc Laffineur, maire d'Avrillé et député de la 7e circonscription, devrait annoncer ce jeudi sa préférence pour la mairie. Dans le cadre de la loi de non-cumul des mandat, il est, comme d'autres élus du département, dans l'obligation de faire un choix. On attendait sa déclaration vendredi lors de la cérémonie des voeux du Conseil municipal d'Avrillé. Il a choisi d'aborder les législatives un jour avant lors d'une conférence de presse qu'il tiendra demain jeudi. Chez Les Républicains, on compte sur Etienne Glémot, le maire du Lion-d'Angers, pour lui succéder.