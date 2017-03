Avrillé Lycéens et déjà créateurs d'entreprises

0

Ils suivent des cours en brevet professionnel, en bac pro ou en BTS et se frottent déjà à la réalité du commerce et de l'entreprise. Avec l'action EPA "Entreprendre pour apprendre", ces élèves du BP coiffure de la CCI d'Angers, du bac pro commerce et du BTS négociation et relations clients, de la même Chambre mais aussi ceux du CFA de Cholet, ont conçu et créé des objets. Ils sont venus les défendre devant une clientèle potentielle, le temps d'une journée dans la galerie marchande du centre commercial de la Croix-Cadeau à Avrillé.

A lire dans notre édition angevine de ce lundi 27 mars.