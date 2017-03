Avrillé. Les policiers élucident le braquage de la Biocoop

0

Déjà mis en examen et incarcéré pour un vol à main armé à Saint-Sylvain-d’Anjou début février, un homme de 21 ans a reconnu le braquage d’une supérette d’Avrillé.

Mercredi 18 janvier, vers 18 h 45, un homme seul, dont le visage était en partie dissimulé par une écharpe, avait menacé la caissière du supermarché de produits bio, Biocoop Caba, au 30 ter de l’avenue Pierre-Mendès-France, à Avrillé. Sous la menace d’un couteau, il s’était fait remettre quelque 500 €, avant de prendre la fuite, a priori à pied.

Deux semaines plus tard, le mercredi 1er février, c’est le Super U de Saint-Sylvain-d’Anjou qui était braqué par un homme cagoulé et armé d’un couteau. Aux alentours de 15 heures, l’agresseur s’était dirigé vers la caissière et, la menaçant de son arme, s’était saisi d’une poignée de billets, quelques centaines d’euros.

L’homme avait été rattrapé sur le parking, grâce à l’intervention d’un policier à la retraite, ex-responsable de la section d’intervention au commissariat d’Angers.

Au terme d’un travail de recoupement d’informations, les policiers de la Sûreté départementale ont fait le lien entre les deux braquages.