Avrillé Les élus à la rencontre des habitants dans les quartiers

Les élus avrillais vont reprendre leurs visites des quartiers à la rencontre des habitants afin d'évoquer les petits et grands soucis rencontrés par les riverains. Au-delà des crottes de chien et des nids-de-poules, ils entendront sûrement parler le la salle associative (Parc de La Haye), du chemin de la Salette (Coteaux de la Mayenne), de l'avenue De Gaulle (Bois-du-Roy), de l'antenne de téléphonie (Ardenne), etc.

Regard sur ces dossiers dans notre édition angevine de ce mercredi 8 mars.