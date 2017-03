Avrillé Le Théâtre des Goganes joue pour Noémie

0

La troupe du Théâtre des Goganes de Cantenay-Epinard va jouer ce samedi 18 mars au théâtre Brassens à Avrillé. La pièce de cette saison est signée Philippe Lellouche : "Boire, fumer et conduire vite", une comédie qui a connu plus de 350000 spectateurs depuis sa sortie à Paris en 2009. La troupe locale jouera au profit de l'association Eveille-moi, des parents de la petite avrillaise Noémie, victime d'une maladie rare dont on ne sait encore donner le nom aujourd'hui. Samedi 18 mars, 20h30, ce,ntre culturel Brassens, Avrillé.

