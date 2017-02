Avrillé. Le Dome studio, le repaire des musiciens adeptes du Métal

0

Dome studio, implanté depuis dix ans dans la zone industrielle de Carrières Beurrière à Avrillé, s’est imposé auprès des musiciens de l’extrême.

David et Franck Potvin, les créateurs du studio, ont acquis leurs lettres de noblesse sur les scènes Métal de France, d’Europe, du Japon et d’Amérique du nord. Ils se produisent toujours dans trois formations : Lyzanxia qui se remarque par son esprit Métallica ; One-Way Mirror dans la lignée de Linkin Park et Phaze One aux tendances extrêmes et sombres.



« Quand on avait besoin d’enregistrer un album destiné à l’international, on était obligé d’aller en Suède ou au Danemark. Comme on avait envie de maîtriser la chaîne de nos albums, de la prise de son, au mixage jusqu’au mastering, on a décidé de créer notre propre studio ici à Avrillé », explique David.

L’existence du plus gros festival du monde de musique extrêmes à Clisson, le Hellfest, a plutôt servi le studio en terme d’image et de renommée.

Le Dome d’Avrillé a vu défiler une cinquantaine de groupes venus de toute la France et même de Suisse et de Bali ainsi que quelques formations angevines telles Barback, Arcania, Chiendent ou Black Velvet. L’évolution de la demande pousse le studio à se diversifier « en développant le côté édition ». Les sons et les images des Angevins pourraient bien illustrer des films et des publicités. Dans l’espoir que demain le Métal se transforme en or…

Retrouvez notre dossier sur les studios de musique angevins dans Le Courrier de l'Ouest (éditions Angers et Nord Anjou) de dimanche 5 février.