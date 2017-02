Avrillé La municipalité obtient le label "Ville active et sportive"

0

Les critères de sport pour tous et les pratiques innovantes multipliées par les élus permettent à la Ville d'Avrillé d'obtenir le label "Ville active et sportive", décerné par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Des animations "Sport vacances" à la "Génie Race" et au trail en semi-nocturne, les événements marquent l'année, au-delà des différents clubs locaux, lesquels accueillent 5500 licenciés. La réponse à la question du report ou non de la construction de la nouvelle salle de sport sera officielle à la fin du mois de mars.

Développement dans notre édition angevine de ce samedi 18 février.