Avrillé La Génie Race se poursuit ce samedi

La 3e Génie Race, organisée par le 6e régiment du Génie et la Ville d'Avrillé s'est ouverte ce vendredi soir avec 1200 compétiteurs provenant de différentes entreprises de la région. La course de 6,5km, émaillée de 33 obstacles, se poursuit ce samedi pour tous, en famille ou entre amis (Les inscriptions sont closes). Ils seront plus de 4300 à s'élancer par vagues successives à partir de 9h30, depuis le stade Delaune, avant de retrouver les pistes et les pièges du camp d'entraînement de l'Armée. Au programme, de la sueur, des efforts, de l'eau et de la boue, beaucoup de boue.

