Avrillé La fête O'Grand Air a pris l'eau

O'Grand Air a été vaincue par la pluie et surtout le vent ! C'est l'un des quatre temps forts populaires annuels proposés et organisés par la municipalité. O'Grand Air, dans le parc Brassens, est une journée destinée au jardin avec expo-vente, vide-jardins, animations commerciales et festives... Hier, il fallait y être entre 11 heures et 14 heures, petite fenêtre où la météo fut plus clémente. Pas souci de sécurité, et à cause d'un coup de vent plus violent, les élus ont décidé d'arrêter cette édition vers 15 heures. La remise des prix du jeu-concours des commerçants est reportée au 10 mai au soir.