Avrillé Il est temps de s'inscrire pour la Génie Race, entre sueur et boue

Les 12 et 13 mai, le 6e régiment du Génie et Avrillé proposent la 3e édition de la Génie Race : 6,5 km de parcours entre la ville et le terrain militaire, 30 obstacles à franchir, de l’eau et beaucoup de boue.

Cette édition va encore ravir les amateurs de sorties nature hors normes et les amoureux de bains de boue.

Au-delà de la performance, la Génie Race est un événement décalé destiné à souder des équipes et à créer des rencontres entre associations et entreprises locales, notamment.

Inscriptions sur www.genieraceavrille.fr