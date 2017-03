Avrillé Fermeture partielle du tunnel du 3 au 7 avril

0

De travaux d’entretien dans le tunnel d’Avrillé de l’autoroute A11 seront réalisés du 3 au 7 avril.

Ceux-ci nécessitent la fermeture nocturne de l’A11, sur différentes portions.

· Dans la nuit du 3 avril, de 20h30 à 5 heures, fermeture en direction de Nantes, entre les échangeurs n°15 (Angers centre) et n°17 (Angers ouest).

· Durant les nuits des 4, 5 et 6 avril, de 19h30 à 6 heures, fermeture dans les deux sens de circulation, entre les échangeurs n°15 (Angers centre) et n°18 (Saint-Jean-de-Linières).

Des déviations seront mises en place par les voies sur berge.