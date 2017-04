Avrillé Des soirées à refaire le monde

0

Samedi dernier, le député-maire d'Avrillé, Marc Laffineur, recevait ses amis à l'occasion de la fin de sa carrière de législateur. Fin juin, il ne sera plus député de la 7e circonscription, un siège qu'il détient depuis 29 ans. Lors de cette soirée, élus et collaborateurs anciens et actuels ont pris la parole, dont un certain Christophe Béchu qui se souvient que jeune attaché parlementaire, il a eu beaucoup de mal à digérer une part de tête de veau !

Compte-rendu dans notre édition angevine de ce lundi 3 avril