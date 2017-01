Avrillé Découvrez les "glamping-dômes" fabriqués à Avrillé

0

Jérôme Manceau et Sébastien Lacout ont créé l'entreprise "Universdome" à Avrillé. Ils proposent, à la vente ou à la location, des "glamping-dômes". Le terme "glamping" est une contraction de "glamour" et "camping". Ils fabriquent des dômes (sortes d'igloo) recouverts de PVC et aménagés intérieurement sur mesure, pour répondre, entre autres, aux nouvelles tendances de l'hébergement de plein air. D'autres modèles, plus grands, sont utilisés en location lors d'événementiels précis, servant alors de salle de concert, d'exposition, de showroom ou de restaurant éphémère.

