Avrillé Un chantier impressionnant : la destruction des barres Pasteur [vidéo]

0

La démolition des "barres Pasteur" des années 60 au coeur d'Avrillé se poursuit. Actuellement, les machines mécaniques grignotent un immeuble de 50 logements collectifs, datant de 1959, situés aux 2, 4, 6, 8 et 10, de la rue Pasteur.



Cette démolition avance à grands pas et se terminera dans une semaine. C’est le second bâtiment que Maine-et-Loire Habitat détruit après l’immeuble de 18 logements collectifs qui était situé aux 1, 3 et 5 rue Pasteur.

A l’emplacement de ces deux immeubles devenus trop vétustes après de multiples réhabilitations, Maine-et-Loire Habitat construira 20 maisons destinées à la location sociale.