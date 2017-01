Avrillé De nouveaux chantiers en coeur de ville

0

Le centre-ville d'Avrillé poursuit sa mue. Les "barres Pasteur" des années 1960 vont être remplacées par des maisons de ville; une nouvelle résidence Eiffage va sortir de terre face à In City, à côté de la station Acacias du tramway. Plus haut dans le périmètre de 44ha, Bouygues lance "Le Birdie" sur le chemin du Liéru, un ensemble de maisons et d'appartements, entre le tram et le golf. Découvrez ces nouveaux chantiers et d'autres dans notre page spéciale.

A lire dans le Courrier de l'Ouest de ce mardi 24 janvier