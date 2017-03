Avoine Une sieste musicale avec Camélia Jordana

0

L’Espace culturel d’Avoine en Indre-et-Loire propose un moment musical insolite ce samedi après-midi : une sieste musicale !

Pour ce concert allongé, les spectateurs seront bercés par les voix et les accords de cinq chanteurs et musiciens : Camélia Jordana (Photo) Seb martel, Gaël Faure, Maeva Le Berre et Bastien Lallemant.

Un moment acoustique étonnant sous un éclairage tamisé. De quoi rêver et se laisser aller.

Samedi 4 mars à 15h30. Entrées de 11 à 16 €. Renseignements au 02 47 98 11 15.