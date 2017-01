Avoine LP, Matmatah et Vianney à l’Avoine Zone Groove

0

Le festival Avoine Zone Groove a dévoilé aujourd’hui mardi sa programmation pour sa prochaine édition qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet sur le stade d’athlétisme d’Avoine (Indre-et-Loire).

Cette année, les principaux invités du festival seront la chanteurse américaine LP et les rockeurs de Matmatah (le samedi 1er juillet), Flavia Coelho et Vianney (le dimanche 2 juillet), ainsi que L.E.J et Boulevard des Airs qui ouvriront les festivités le vendredi 30 juin.

La billetterie ouvrira dès le mercredi 1er février.