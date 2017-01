Avoine Les pompiers à la centrale de Chinon après un dégagement de fumée

0

La centrale nucléaire de Chinon a fait savoir ce mardi matin 24 janvier que les sapeurs-pompiers sont intervenus ce même jour vers 9 heures après un « dégagement de fumée sans flamme » qui avait été aperçu « dans le local électrique de la station monochloramine commune aux tranches 1-2 et située dans la partie non nucléaire des installations ».

Le service communication de la centrale précise : « Conformément aux consignes, les secours extérieurs ont été appelés. Arrivés sur site, les pompiers ont confirmé l'absence de départ de feu. Des investigations sont en cours pour connaître l'origine technique de l'incident. Il n'y a eu aucun blessé. Cet événement n'a pas eu d'impact sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel et l'environnement. Les unités de productions n° 1, 2, 3 et 4 sont en fonctionnement et à disposition du réseau. »