Avoine Deux Victoires avec L.E.J et Vianney pour l'Avoine Zone Groove

Les programmateurs du festival Avoine Zone Groove ont eu une nouvelle fois le bon feeling. Deux des invités de leur festival, qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet à Avoine (Indre-et-Loire), ont été récompensés vendredi soir par une Victoire de la Musique.

Le trio féminin L.E.J a obtenu la Victoire dans la catégorie « révélation scène ». Ça tombe donc très bien puisqu'on pourra les voir sur scène à Avoine le vendredi 30 juin à 20 h 30.

Lucie, Elisa et Juliette (d'où L.E.J, prononcer Elijay) sont trois amies d'enfance qui ont commencé à toucher le grand public via internet. Leur « Summer 2015 », florilège de grands succès revisités à leur manière, totalise plus de 63 millions de vues. Depuis, les trois musiciennes et chanteuses ont conquis un très large public, bien au-delà des frontières de l'Hexagone.

Le chanteur Vianney est reparti quant à lui avec la Victoire de la chanson de l'année pour « Je m'en vais ». Déjà, en 2016, il avait remporté le trophée dans la catégorie « artiste interprète de l'année ». On pourra le voir sur la scène de l'Avoine Zone Groove le dimanche 2 juillet à 19 heures.

