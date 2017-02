Automobile: le marché européen démarre l'année en fanfare

0

Après une très bonne année 2016, le marché automobile européen a démarré 2017 sur les chapeaux de roues, bondissant de 10,2% le mois dernier, en partie grâce à deux jours ouvrés supplémentaires par rapport à janvier 2016.

Alors que 1,17 million de voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de l'UE, le groupe Renault s'est légèrement mieux comporté que la tendance, voyant ses immatriculations croître de 10,4%, tandis que celles de son rival français PSA ont progressé de 6,8%, a précisé jeudi l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA).

Pour cet organisme, l'orientation positive du marché est "en partie due à des jours ouvrés supplémentaires" par rapport à janvier 2016. Quatre grands pays européens (Allemagne, France, Espagne et Italie) ont vu leurs immatriculations gonfler de plus de 10%. Avec seulement +2,9%, le Royaume-Uni, en cours de sortie de l'UE, fait figure d'exception.

Le marché européen des voitures neuves avait bouclé 2016 sur une croissance de 6,8%, lui permettant d'atteindre 14,64 millions d'unités, soit presque le niveau de 2008, année du déclenchement d'une grave crise économique. A son plus bas en 2013, il était tombé à 11,8 millions.

Côté constructeurs, Volkswagen a démarré 2017 comme il avait fini 2016: solidement implanté à la première place, avec 24,1% du marché européen pour ses 12 marques. Ses immatriculations ont progressé de 10,3%, en ligne avec la tendance.

Ses marques généralistes Volkswagen (+10,8%), Skoda (+11,4%) et Seat (+25,9%) se sont mieux comportées que les spécialistes du luxe et du sport Audi (+2,7%) et Porsche (+7,1%).

Après avoir perdu sa place de dauphin européen du géant allemand sur l'ensemble de 2016 au profit de Renault, PSA l'a retrouvée en janvier, tout en voyant sa position s'effriter par rapport à la même période de l'année dernière: il détient 10,3% du marché européen (-0,3 point) tandis que Renault est stable à 9,1%.

PSA, dont la marque Peugeot affiche une progression de 10,4% et Citroën 6,4%, pâtit de la déconfiture de son enseigne aux visées luxueuses DS qui, faute de nouveautés, sombre de 32,6% sur un an.

- Lada nouvel arrivant chez Renault -

Chez Renault, la marque au Losange voit ses immatriculations bondir de 10,6%, tandis que Dacia progresse légèrement moins (+9,5%). Nouvelles venues dans le périmètre du groupe français qui a annoncé consolider le russe Avtovaz dans ses comptes cette année, les Lada restent anecdotiques, à 281 unités en janvier dans toute l'UE.

A la quatrième place pointe Fiat-Chrysler (FCA) dont la forme ne se dément pas: +15% en janvier, grâce à Fiat (+17,1%) et Alfa Romeo (+29,4%) qui semble bénéficier du début de renouvellement de sa gamme. Jeep, après une percée en 2015 et 2016, marque en revanche le pas (-5%). Le groupe italo-américain détient 7,1% du marché européen.

C'est aussi le cas de Ford qui, à seulement 13 unités de FCA, progresse de 9,9% sur un an.

Le groupe Opel, que PSA pourrait acheter à General Motors, croît à un rythme moitié moindre (+5,5%) que la tendance européenne et règne sur 6,4% de part de marché.

Suivent en rangs serrés les deux spécialistes du haut de gamme allemand: Daimler (Mercedes et Smart) dépasse BMW de 500 unités grâce à une croissance plus forte (+14,6%) que le groupe bavarois (dont Mini), en progression de 10,4%.

A 5,1% du marché européen, Toyota s'offre quant à lui une croissance de 11,9% en janvier, gardant l'avantage sur son rival japonais Nissan. Ce dernier, allié de Renault, se contente de 4,6% de croissance et recule à 3,6% de part de marché.

Côté Sud-coréens, c'est Hyundai qui triomphe en volume (3,3% du marché) mais Kia, qui lui rend 0,3 point, se rattrape en voyant ses immatriculations bondir de 20,5% contre 9,2% à sa marque soeur.

Tout en bas de tableau, Mitsubishi, récemment intégré à l'alliance Renault-Nissan, détient 0,7% du marché européen, soit 2.400 unités, et reste stable sur le mois (+0,8%).