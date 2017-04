Baugé Elles veulent financer leur week-end à la mer

0

Pendant quatre samedis, six jeunes filles de l’Espace Jeunes du centre social seront présentes sur le marché de Baugé pour vendre des gâteaux et des bonbons. Les bénéfices serviront à financer un weekend au bord de la mer, à Pornic plus exactement.

« Ce projet est né de rencontres avec les jeunes sur les interventions que je fais au collège. Ici, c’est la démarche qu’il est important de souligner. Je les accompagne dans le projet. Mais, elles se sont occupées de la réservation du camping, du choix des activités, de la gestion du matériel et participent à l’autofinancement. » Explique Mathilde Brelivet, animatrice jeunesse au centre social de Baugé-en-Anjou.