Augé Une blessée grave dans une collision de voitures

Ce dimanche, vers 5 h 50, deux voitures sont entrées en collision dans une courbe sur la départementale 6, route de Champdeniers à Augé. L'accident a fait deux blessés, les deux conducteurs des véhicules : un homme de 37 ans, légèrement touché, transporté à la clinique Inkermann de Niort pour examens médicaux, et une femme de 51 ans, plus sérieusement touchée, transportée à l'hôpital de Niort par une équipe du Smur, service médical d'urgence. Etaient également sur les lieux les pompiers et les hommes de la brigade de gendarmerie territoriale autonome de Saint-Maixent-l'Ecole.

