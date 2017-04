Augé Chez Morille, on garde la foi malgré la crise

0

Victime de la grippe aviaire et de l’abattage de ses 29 000 canards en début d'année, l’éleveur et producteur d’Augé tente de relever la tête. "On fait face à une crise sans précédent", avoue Jean-Robert Morille à la tête de l’entreprise familiale avec son frère depuis 1987. "C'est le pire coup du sort qu’on pouvait redouter." Celui qui vous amène à être le triste spectateur "de piqûres mortelles" en rafale. Puis à pratiquer la politique de la terre brûlée pour repartir sur des bases saines.

Après plus de trois mois de "vide sanitaire" et d'aménagements divers, l'optimisme est de retour à la ferme de la Berthonnière. "On se prépare pour accueillir nos premiers canetons mi-mai. Si les analyses prévues trois semaines plus tard ne révèlent rien, on peut espérer un redémarrage commercial pour la deuxième quinzaine d’août."

