Athlétisme: Kevin Mayer remporte l'heptathlon et bat le record d'Europe en salle

Le Français Kevin Mayer est devenu champion d'Europe en salle de l'heptathlon, dimanche à Belgrade, en améliorant au passage le record d'Europe (6479 points).

Le vice-champion olympique du décathlon a amélioré la marque du légendaire Tchèque Roman Sebrle (6438 points) et réussi le 2e total de tous les temps, devançant l'Espagnol Jorge Urena (6227 points) et le Tchèque Adam Sebastian Helcelet (6110 points) pour remporter à 25 ans le premier grand titre de sa carrière.

N.1 mondial virtuel depuis la retraite du double champion olympique américain du décathlon Ashton Eaton et chef de file des Bleus en tant qu'unique médaillé des Jeux de Rio présent à Belgrade, Mayer a accumulé les performances de choix durant deux jours.

Il a notamment battu son record personnel sur le 60 m haies (7 sec 88) et à la perche (5,40 m) et égalé ceux du 60 m (6 sec 95), de la longueur (7,54 m) et de la hauteur (2,10 m).

Il s'agit de la 3e médaille de l'équipe de France dans la compétition après l'argent de Pascal Martinot-Lagarde (60 m haies hommes) et l'or de Floria Gueï (400 m dames).