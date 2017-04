Assais-les-Jumeaux Mobilisés contre la fermeture d'une classe

0

L’école Graines d’espoir d’Assais-les-Jumeaux a été bloquée toute la matinée, hier. En cause, la fermeture conditionnelle d’une classe pour la rentrée.

Aujourd’hui, la petite école Graines d’espoir d’Assais-les-Jumeaux compte soixante-et-un élèves, dont douze en CM2. En raison de leur départ, l’an prochain, la direction départementale de l’Éducation nationale a annoncé la fermeture conditionnelle d’une classe. C’était sans compter sur la mobilisation des parents d’élèves et du maire, Jean-Pierre Cesbron.

La contestation a d’abord pris la forme d’une annonce, sur Internet, rubrique des ventes immobilières. « Salle de classe, cause, liquidation par le rectorat », peut-on lire. « Aujourd’hui, nous avons trois classes : une pour les tout-petits jusqu’à la grande section ; une pour les CP, CE1, CE2 ; et une pour les CM1 - CM2, détaille Lætitia Petiteau, membre de l’Association des parents d’élèves. Fermer, ça veut dire gérer quatre niveaux par classe. Non, c’est inacceptable. »

Ce matin, blocage de l’école. Parents, grands-parents, amis, voisins, tous étaient de la partie. De son côté, le maire, Jean-Pierre Cesbron, assure qu’il fera « tout pour empêcher cette fermeture de classe. L’école, c’est le cœur du village. »

Francine Clisson, inspectrice d’académie, est arrivée peu avant 10 heures, sous les cris des enfants : « On aime notre école ! » Puis une délégation de parents a été reçue, avec le maire.

