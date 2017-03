Argentine: bousculade monstre à un concert de rock, deux morts

0

Deux personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées dimanche dans une bousculade lorsque plus de 300.000 spectateurs ont envahi la petite ville argentine d'Olavarría pour un concert en plein air du chanteur de rock Indio Solari.

"La situation est devenue incontrôlable" car "on n'attendait pas autant de monde", a expliqué le maire de la ville Ezequiel Galli, du PRO (centre-droit), parti du président Mauricio Macri. Habituellement, "il est question de 170.000 personnes", a-t-il souligné, rendant la production responsable des incidents.

Le concert se déroulait sur un immense terrain en plein air qui peut accueillir officiellement 200.000 personnes maximum.

La foule "débordait de partout, et plus de 100.000 véhicules sont entrés" dans cette ville de 130.000 habitants située à 350 km au sud-ouest de Buenos Aires, a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Une dizaine de personnes ont été hospitalisées dont une femme admise en soins intensifs, selon les autorités de la ville.

Les victimes sont décédées après le début du spectacle que Indio Solari, 68 ans, a interrompu pendant vingt minutes.

Le président Macri a présenté ses condoléances aux familles des victimes et mis en cause l'organisation. "Voilà ce qui se passe quand on ne respecte pas les règles", a-t-il déploré sur la chaîne America TV.

Les concerts d'Indio Solari, qui a révélé en 2016 qu'il était atteint de la maladie de Parkinson, drainent régulièrement des foules de fans de toutes les générations de l'ensemble du pays.