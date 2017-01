Arçais "Cauchemar en cuisine" sur M6 : c'est madame "qui a dégusté"

0

Consacré à l'Auberge de la Venise verte à Arçais, l'épisode de "Cauchemar en cuisine" a rassemblé plus de 3,2 millions de téléspectateurs, hier soir, sur M6. Un carton d'audience pour la chaîne et peut-être une publicité bienvenue pour la famille Chalumeau à la tête de l'établissement en déficit de notoriété.

« En tout cas, l'émission a été fidèle aux cinq jours que l’équipe et le chef ont passé avec nous. C’était très bien réalisé, le restaurant est mis en valeur, le cadre aussi, la cuisine n’est pas le point noir. Après, il y a quelques scènes où on n’est pas à notre avantage mais ça fait partie du jeu. Le plus dur, ça a été de voir madame aussi secouée. Elle s’y attendait mais elle a vraiment dégusté… »

Plus d'informations à lire, ce vendredi, dans l'édition "Deux-Sèvres" du Courrier de l'Ouest.