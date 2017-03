Appel à témoins Disparition d'un habitant de Saint-Augustin-des-Bois

0

La Gendarmerie lance un appel à témoins concernant les recherches pour retrouver Christophe Marchand, qui n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis mercredi 15 mars. Entre 22 heures et 23 heures, après un différend familial, cet homme de type caucasien quitte son domicile de Saint-Augustin-des-Bois, à bord de sa voiture, une Renault Scénic de 1998 gris foncé. Il porte un pantalon gris et un pull rayé bleu et marron, et est parti sans vêtements de rechange.

Originaire de Bécon-les-Granits, Christophe Marchand est de corpulence normale, mesure 1,70 m pour 70 kg, a les yeux verts et des cheveux bruns coupés courts.

Toute personne susceptible d'apporter des informations sur cet homme, ou sur son véhicule immatriculé DX-053-CS, est invité à en aviser la Communauté de brigades du Lion-d'Angers, au 02 41 95 30 13.