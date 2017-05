Pujadas remplacé à la rentrée par Lapix au JT de France 2

0

Anne-Sophie Lapix présentera à partir de la rentrée le 20H de France 2 en remplacement de David Pujadas, victime du renouvellement impulsé depuis 2015, non sans remous internes, par la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte.

"C’est une journaliste expérimentée, qui a déjà présenté des journaux de 20 Heures ainsi qu’une excellente émission politique sur Canal+", a souligné Mme Ernotte mercredi soir dans un entretien au Parisien en confirmant avoir choisi l'actuelle présentatrice de "C à vous", sur France 5, pour succéder à David Pujadas.

Concernant le choix d'écarter l'indéboulonnable présentateur de 20H depuis septembre 2001, Mme Ernotte estime dans cet entretien "que le temps était venu de donner un nouvel élan". David Pujadas, 52 ans, avait battu le record de longévité à la tête du deuxième JT le plus regardé de France.

"Il est inutile d’attendre que les choses aillent mal pour changer", assure Mme Ernotte, pour qui ce changement "n’est pas un saut dans l’inconnu car la rédaction est là".

Cette décision a toutefois suscité des troubles au sein de la rédaction.

La Société des journalistes de France 2 a convoqué une assemblée générale extraordinaire jeudi après-midi, moins pour prendre la défense de David Pujadas que pour "envisager les réponses à apporter à une déstabilisation inédite de l'ensemble de la rédaction", a écrit la SDJ dans un message envoyé aux salariés.

Sommée par les salariés qui menaçaient de ne pas assurer le journal de 13H, Delphine Ernotte était venue justifier sa décision devant eux mercredi midi.

Les animateurs Julien Lepers et Patrick Sabatier ont déjà fait les frais du renouvellement lancé depuis deux ans, ainsi que les présentatrices d'"Envoyé spécial" Guilaine Chenu et Françoise Joly. Selon le Parisien, William Leymergie, animateur de "Télématin" depuis plus de 30 ans, serait également sur le départ pour C8.

L'annonce du changement de tête au 20H se fait aussi sur fond de désaccords internes entre la direction de la rédaction et Michel Field, le directeur exécutif de l'information du groupe public, selon plusieurs journalistes.

- Delahousse et Lucet confirmés -

La présidente de France Télévisions a assuré aux salariés que son choix, annoncé dix jours après l'élection d'Emmanuel Macron, n'était "pas lié au nouveau président de la République".

Le syndicat SNJ de France Télévisions a toutefois condamné le choix de cette date, "catastrophique", "puisqu'il jette sur le service public un nouveau doute quant au lien politique entre des décisions et le changement d'actionnaire (le président de la République)".

L'AG prévue jeudi par la SDJ pourrait déboucher sur le vote d'une deuxième motion de défiance contre la direction de France Télévisions, après celle votée en avril 2016, selon une source interne.

David Pujadas, qui présente le JT de 20H du lundi au jeudi, est reconnu pour sa compétence par ses équipes qui l'ont longuement applaudi mercredi matin, selon plusieurs salariés. Et le JT de France 2 réalise de bonnes audiences depuis plusieurs mois, talonnant de plus en plus souvent le leader TF1, avec un record cette saison de 5,2 millions de téléspectateurs pour 22,7% de part d'audience, le 10 mai.

Le journaliste est aussi depuis 2002 le visage des soirées électorales de la Deux. Delphine Ernotte a déclaré devant les salariés souhaiter que David Pujadas continue à animer "L’Émission politique".

Dans une tribune parue dans Libération, Michel Field souligne par ailleurs que "cette campagne a bousculé bien des données et des évidences". Selon lui, "un sérieux examen (auto)-critique est nécessaire pour refonder une nouvelle donne démocratique entre médias et politique d'une part, médias et citoyens d'autre part".

Le directeur de l'information pointe notamment du doigt les JT dans cette tribune, s'interrogeant sur le "journalisme incarné où le reporter met en scène son investigation ou son questionnement", dont le JT de 20H a fait une de ses spécialités.

Dans son entretien au Parisien, Mme Ernotte assure toutefois que d'autres journalistes vedettes de la chaîne, comme Laurent Delahousse ou Elise Lucet, seront bien là à la rentrée.