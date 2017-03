Anjou Très tôt en scène s’ouvre ce vendredi soir au Plessis-Macé

0

Le festival Très tôt en scène, organisé par l’EPCC Anjou Théâtre, présente sa 19e édition, du 17 mars au 8 avril, au château du Plessis-Macé.

Cela fait près de vingt ans que le département du Maine-et-Loire conjugue art théâtral, patrimoine et jeunesse.

Le festival Très tôt en scène, dont le 19e lever de rideau aura lieu ce vendredi, a trouvé et sa légitimité et sa formule gagnante : la journée, honneur aux scolaires ; en soirée, ouverture au tout public avec des spectacles de compagnies professionnelles et amateurs.

Pratique :

Pass à 35 € (accès illimité), 15 € (3 spectacles) et 45 € (famille 3 spectacles). Un spectacle : 10 €, 7 €, 26 € (famille), 7€ (jeune public du mercredi) et 3 € (professionnel du spectacle vivant). Réservations au 02 41 32 63 27 et 02 41 81 41 18 (www.chateau-plessis-mace.fr).

Tout le programme dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi