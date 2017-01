Anjou Soeur Marie-Elisabeth, l'ange gardien d'Armel Le Cléac'h

0

Originaire de la région de Beaufort-en-Vallée, soeur Marie-Elisabeth vit depuis un peu plus d'un an dans une communauté religieuse aux Sables-d'Olonne.

Durant toute la course, elle a prié pour Armel Le Cléac'h. "Je demandais à Dieu qu'il le protège et qu'il lui donne le meilleur, raconte-t-elle. Et j'espérais qu'il gagne la course ".

Jeudi matin, le skippeur breton a franchi la ligne d’arrivée du Vendée Globe en tête après 74 jours de navigation, améliorant ainsi de plus de 3 jours le précédent temps de référence établi par François Gabart. Voeu exaucé !

