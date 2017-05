Anjou Protection de l'enfance : une manifestation nationale en juin à Angers

0

300 salariés de la protection de l’enfance ont encore manifesté hier devant la préfecture. Un rassemblement national est annoncé le 12 juin à Angers. Le président du Conseil départemental Christian Gillet reste inflexible.

Cette fois-ci, ils n’étaient que 300 à défiler dans les rues d’Angers, contre 750 la semaine passée ; et ils n’ont pas envahi le siège du Conseil départemental. Mais les salariés angevins de la protection de l’enfance, dont environ 350 voient leur emploi menacé par les nouveaux choix du Département, ne donnent pas l’impression de vouloir céder.

Ces derniers jours, des interpellations d’élus et des rassemblements ont eu lieu un peu partout où sont présentes les associations non retenues et où des collectifs de résistance se sont formés : à Baugé, siège du CAP ; à Cholet (APAECH) ; à Saumur (Les Tourelles). Une autre est prévue le 10 juin à Candé (CASSIOPEE).

Le bras de fer continuera au moins jusqu’au 12 juin, jour de manif nationale à Angers. Puisque ce jour-là, la capitale angevine sera censée catalyser le mécontentement national dans le secteur de la protection de l’enfance.

L'article complet dans Le Courrier de l'Ouest de ce mardi