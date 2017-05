Anjou. Protection de l'enfance : le secteur appelle à la grève générale

0

Face à ce qu’elle appelle « la destruction massive de la protection de l’enfance », l’intersyndicale santé sociaux appelle à une grève générale du secteur social ce jeudi 4 mai.

Le mouvement de grève du secteur social devrait débuter ce jeudi avant 9 heures devant le centre diocésain Saint-Jean, rue Barra à Angers.

Après la décision prise par le président du Conseil départemental de Maine-et-Loire, Christian Gillet, suite à l’appel à projets, l’intersyndicale appelle à manifester « contre la logique de marchandisation et un travail social au rabais ; pour la défense des emplois et de l’éthique de travail ; contre la bourse à l’emploi qui méprise les salariés ; pour des enfants bien accompagnés ; pour un service public de qualité et des moyens appropriés ».