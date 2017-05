Anjou Les gelées du mois d'avis vont laisser des traces

0

Les gelées à répétition de fin avril n’ont pas frappé que les vignes. Pommiers, cerisiers, kiwis et petits fruits ont également souffert.

Gelée blanche, celle qui est provoquée par l’évaporation au sol ; gelée noire, celle qui maraude poussée par les courants d’air. Chez Pomanjou, on a connu ces deux types d’accident climatique entre le 20 et le 27 avril dans les pommiers honeycrunch de Saint-Sylvain-d’Anjou et d’Ecouflant.

Les dégâts sont flagrants. « Les fleurs sont brunes à l’intérieur, elles vont tomber, explique François Richard, le chef de culture en ouvrant les corolles. Sur les parcelles plus précoces, les petites pommes sont nécrosées. Là aussi, il n’y a quasiment plus rien à sauver ».

A savoir Entre le 17 et le 29 avril, le département a connu neuf jours de gelée plus ou moins sévère selon les jours et les lieux. La plus forte a eu lieu le 26 avril avec une température observée à la station météo de Beaucouzé de -1,3°c sous abri ; ce qui s’est traduit par des -4 °C voire -5 °C en pleine campagne. L’an passé, la période de gel avait été plus courte mais plus intense, notamment le 27 avril où le mercure était descendu plus bas encore : notamment -2 °C sous abri à Beaulieu-sur-Layon. Mais la végétation était moins avancée. Le record reste le 21 avril 2011 : le thermomètre était tombé à -3 °C à la station météo, ce qui équivaut à -6 °C, voire beaucoup moins par endroits. Certains viticulteurs avaient mis des années à s’en remettre.

Tour d'horizon en Anjou chez les producteurs et viticulteurs dans Le Courrier de l'Ouest de ce jeudi