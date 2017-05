Anjou. Le secteur de la protection de l'enfance manifeste à Angers

0

Associations et salariés de la protection de l'enfance (au moins 600 personnes) manifestent ce jeudi matin 4 mai à Angers contre la décision prise par le Conseil départemental dans le cadre de la mise à plat de la protection de l'enfance en établissements. Au final, plusieurs associations importantes du département viennent d'apprendre que la confiance ne leur est plus accordée et donc qu'ils n'auront plus d'agrément pour garder des enfants placés.

A l'issue de cette journée de manifestation, l'intersyndicale se réunit en assemblée générale à la bourse du travail à Angers pour décider de la suite du mouvement.

