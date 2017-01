Anjou Le plan grand froid est terminé, et après…

0

Le plan grand froid est terminé depuis lundi. Les 30 places disponibles au Cesame auront bien servi. Mais depuis, il fait toujours froid et le réseau associatif déplore de devoir prendre le relais pour les migrants.

Depuis lundi, les critères de déclenchement du plan grand froid de niveau 2 ne sont plus réunis.

Il faut des températures nocturnes comprises entre -5° et -10° pendant trois jours d’affilée. On n’est plus dans ces clous-là, même s’il continue de faire très frisquet le matin.

Mais, durant sept jours, entre le lundi 16 et le lundi 23, ce plan a été opérationnel. Et, selon les responsables du 115, qui gère les demandes d’hébergement d’urgence, il a bien fonctionné.

