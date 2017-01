Anjou L'ancien président de la CCI prône de "remettre l'entreprise au centre"

0

L’ancien président de la Chambre de commerce publie un manuel pratique plein d’optimisme à l’attention des entrepreneurs.

D ès le début de l’entretien, Eric Groud prévient : « Quand je commence à parler d’économie, on ne peut plus m’arrêter ! »

C’est pourtant un premier livre court et pédagogique que l’ancien président de la Chambre de commerce et d’industrie vient de publier aux éditions Les Impliqués. Dans « Au pire, ça marche ! », le jeune retraité donne aux entrepreneurs une belle leçon d’optimisme et de réalisme.

Extrait de son interview dans Le Courrier de l'Ouest de ce jeudi : En somme, vous appelez à cultiver l’esprit d’entrepreneuriat… « Steve Jobs disait : « Vivez votre rêve, sinon d’autres vous embaucheront pour réaliser le leur ». Moi j’ai vécu le mien, je n’ai jamais eu envie de patron. Et c’est de plus en plus le cas chez les jeunes, qui s’installent très tôt en auto-entrepreneurs. Je trouve ça super ! Tout le monde doit se réaliser. Je suis sûr qu’on va passer d’une forme de salariat à une forme de partenariat, dans lequel on passera des contrats avec telle ou telle personne. Je sais que les syndicats freinent, et c’est normal, il faut arranger ce système socialement. Mais je n’ai pas peur d’Uber ou de BlaBlaCar, je trouve qu’ils ont toute leur place dans le monde qui s’ouvre, et qui cherche à retrouver confiance. »

« Au pire, ça marche ! », Eric Groud, Les Impliqués, 11,50 €