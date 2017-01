Anjou. Jusqu'à -7° C : une vague de grand froid attendue à partir de mercredi

0

Le temps s'annonce froid, voire très froid ces prochains jours.

On parle d'un bref épisode neigeux ce week-end autour d'Angers.

Mais c'est surtout à partir de mercredi prochain et pour quelques jours, que les températures vont considérablement chuter. Météo France prévoit jusqu'à -7° C dans certains endroits du Maine-et-Loire, au sud d'Angers et à Saumur.

Partout ailleurs, c'est -6° C qui sont affichés.

Préparez donc vos moufles et vos écharpes.