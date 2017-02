Anjou. Comment nos députés ont utilisé leur réserve parlementaire en 2016

Tabellion

Cette réserve parlementaire est un scandale et doit être supprimée .

Elle ne sert aux députés qu'à faire des cadeaux à leurs copains et c'est particulièrement malsain.

Un parlementaire attribue même une somme importante à une Association qui a des relations avec un autre pays....

Il y a suffisamment de gens malheureux en France.

Espérons la suppression et arrêtons le gâchis de l'argent des contribuables.

Ces sommes représentent des millions d'euros d'autant que les sénateurs disposent également de cette même réserve !

QUELLE HONTE !......