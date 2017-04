Anjou Bleu L'avenir de la ligne routière Laval-Nantes au point mort

0

Où en est la réflexion de la Région sur la ligne de cars Laval-Nantes, menacée de fermeture ? Rien ne filtre de sa décision de supprimer ou aménager cette ligne Numéro 28 début juillet. Le projet régional devrait être présenté aux élus des villes étapes impactées dans les prochaines semaines. En Anjou Bleu, c'est le cas de Candé et Segré. La Région n'a a priori pas prévu de solliciter l'avis des usagers, principalement des jeunes. Plus de 16 000 voyages ont été enregistrés entre Nantes et Laval en 2016.

