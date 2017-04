Anjou Bleu La pêche aux carnassiersouvre le 1 mai : ce qu'il faut savoir

0

Lundi 1er mai à 6 h 15, c'est l'ouverture de la pêche du brochet et du sandre en Maine-et-Loire : aux leurres (cuiller, leurres durs, leurres souples, etc.) ou aux vifs (poissons vivants ou morts). Il sera possible d'aller traquer le brochet et le sandre sur la Maine, l'Oudon, la Mayenne, la Sarthe… et les nombreuses autres rivières ou plans d'eau de Maine-et-Loire.

