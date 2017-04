Anjou bleu École de musique : l’heure des inscriptions

0

L’école de musique de l’Anjou bleu, école de Pays, est née de la volonté d’apporter sur l’ensemble du territoire, l’accès à un enseignement musical de qualité. Il est possible de débuter dès 5 ans avec un éveil Jardin musical. Puis on peut commencer un instrument dès 7 ans. Les permanences pour inscriptions auront lieu, entre le 29 mai et le 20 juin à Candé, Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Lion-d’Angers, Le Louroux-Béconnais, Pouancé et Segré.

