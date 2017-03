Anjou Bleu 120 chanteurs et musiciens jouent ensemble des standards de Broadway

0

Cette semaine est celle de l'aboutissement pour quelque 120 musiciens et chanteurs de tout l'Anjou Bleu.

Vendredi 10 mars au Louroux-Béconnais et samedi 11 mars à Segré, l'Orchestre des mondes, les classes chantantes et le Chœur Ado de l'Ecole de musique de l'Anjou Bleu, la chorale du collège Camille-Claudel du Louroux-Béconnais et l'orchestre du collège Georges-Gironde de Segré se partageront la scène avec Cup of Tea.

Ensemble, ils revisitent les notes jazzy de l'âge d'or des comédies musicales américaines. Avant la répétition générale, ils étaient réunis samedi à Segré.

Lire dans Le Courrier de l'Ouest, édition Nord Anjou, lundi 6 mars.