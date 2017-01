Anjou Arrivés il y a 15 ans, les Akzamov se sentent toujours étrangers

0

Arrivés en catastrophe du Kirghizistan il y a 15 ans, Ramil et Kseniya Akzamov restent des étrangers dans leur pays d’adoption.

Leur arrivée à Angers avait fait grand bruit en décembre 2005. Ramil Akzamov avait alors été à deux doigts d’être renvoyé dans son pays d’origine, le Kirghizistan, ex-État du glacis soviétique où le sort réservé aux minorités est parfois cruel. Ramil Akzamov y était justement poursuivi pour « délit d’incitation à la haine raciale ».

Nous avons sollicité par mail la préfecture sur le dossier Akzamov et le refus de leur demande de carte de résident de dix ans. C’est la préfète Béatrice Abollivier elle-même qui nous a répondu par téléphone, preuve que le dossier, onze ans après, reste sensible. « Il faut faire la preuve d’une intégration, d’une maîtrise de la langue et de ressources suffisantes, a-t-elle spécifié. Or, ils ont des ressources notoirement insuffisantes ». L’avocat nantais de la famille, Maître Olivier Renard, qui a fait appel, n’en disconvient pas. « Mais, ajoute-t-il, la préfecture dispose cependant d’un certain pouvoir d’appréciation. Ce sont des gens bien intégrés, qui ont trouvé un travail et ont leur propre maison. Et les textes prennent en compte le fait de posséder son logement ».

