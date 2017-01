Anjou. 2016 : une année météo à deux visages.

0

L'an passé a été très atypique. Très humide et plutôt froid au cours des six premiers mois ; puis chaud, sec et très ensoleillé.

Ce n'est pas l'année de tous les records, mais quand même. Il a plu en mai comme rarement, juillet a connu un ensoleillement record et il a fait très chaud en août. Ajoutez à cela 11 jours de brouillard en décembre et une « neige industrielle » pour le réveillon : décidément, 2016 nous aura réservé bien des surprises.

En témoignent ces graphiques, où l'on voit que l'année 2016 s'est très souvent différenciée de la moyenne :